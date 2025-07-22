قائد الجيش زار المملكة الأردنية الهاشمية

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بتاريخَي 21 و22 /7 /2025 المملكة الأردنية الهاشمية، بدعوة رسمية من نظيره الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بهدف بحث سبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات.



وخلال الزيارة، التقى العماد هيكل نظيره الأردني في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، ثم جرى عرض أبرز المستجدات. وخلال الزيارة، التقى العماد هيكل نظيره الأردني في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، ثم جرى عرض أبرز المستجدات.

وشدد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجيشين اللبناني والأردني في مختلف المجالات. وقد أشاد العماد هيكل بدور القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وسط الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة.