الرئيس عون: لبنان يعتز بعلاقاته المتجذرة مع مملكة البحرين ونعمل معًا بما يخدم مصالح شعبينا

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ زيارته البحرين تمثّل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون بين لبنان والبحرين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال: “أتطلع إلى لقاءات مثمرة مع جلالة الملك وكبار المسؤولين البحرينيين، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائيّ وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية”.

وأكّد عون أنّ لبنان يعتز بعلاقاته المتجذرة مع مملكة البحرين، ويقدّر عاليًا مواقفها الداعمة له في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وثمن الدور البناء الذي تقوم به البحرين في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقتنا العربية.

وأوضح أنّ هذه الزيارة ستُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين لبنان والبحرين، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية.

وقال: “نعمل معًا بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، ويُعزز من مكانة بلدينا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة”.