الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الإليزيه: ماكرون سيستقبل سلام الخميس المقبل

أخبار لبنان
2025-07-22 | 11:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الإليزيه: ماكرون سيستقبل سلام الخميس المقبل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الإليزيه: ماكرون سيستقبل سلام الخميس المقبل

أكّد الإليزيه أنّ رئيس الجمهورية الفرنسية امانويل ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في القصر الخميس 24 تموز.

 

وأعلن القصر في بيان أنّ  هذه الزيارة الرسمية ستكون الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية مناسبة لتأكيد عمق الصداقة الفرنسية-اللبنانية، وكذلك الدعم الثابت الذي تقدمه فرنسا للبنان.

 

وأوضح أنّ  المحادثات ستتناول خصوصًا مسألة الأمن واستقرار البلاد، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة لبنان سيادته وازدهاره بشكل كامل.

 

كما سيتطرق الزعيمان إلى ضرورة الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

 

وستُناقش سبل تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات اليونيفيل – التي تواصل فرنسا المساهمة فيها بنشاط – إضافة إلى أولويات إقليمية مشتركة أخرى.

 

كما سيناقشان  التحديات الكبرى التي يواجهها الشرق الأدنى والأوسط، ولا سيما تداعيات الحرب في إيران وغزة، والاشتباكات الأخيرة في سوريا.

 

وسيؤكد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على ضرورة الوقف الكامل للأعمال العدائية في المنطقة لحماية المدنيين، وعلى الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون عوائق إلى قطاع غزة، وفق ما أكّد البيان.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

خبر عاجل

ماكرون

سيستقبل

الخميس

المقبل

LBCI التالي
الردّ الأميركي يعتبر سحب السلاح ضرورة ولا يلحظ أيّ إجراءات من الجانب الإسرائيلي (الجمهورية)
مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء": الزيارة الثالثة لبراك لم تتمكن من انتزاع موعد محدد لمعالجة مسألة تسليم السلاح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-27

الحجار أرجأ إلى الخميس المقبل استكمال استجواب أمين سلام

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-01

الاليزيه: ماكرون بحث مع بوتين الملف النووي الإيراني وحرب أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-18

الإليزيه: ماكرون يطلب من وزارة الخارجية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الراغبين في مغادرة إسرائيل وإيران

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

الإليزيه: ماكرون يعقد اجتماعا لأجهزة الدفاع بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران اليوم الجمعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:55

سلام استقبل المفتي دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق

LBCI
أمن وقضاء
14:16

إصابة 7 أشخاص إثر إشكال في بلدة وادي الجاموس تطور إلى إطلاق نار

LBCI
أخبار لبنان
13:53

قاسم للدول العربية والاسلامية: لا تقفوا متفرجين على الإبادة الجماعية ‏والتجويع والقتل في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مغارة جعيتا مسرح عالميّ يوازن بين السحر والإبداع وهذا ما ننتظره منها فنيًا وتقنيًا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

هآرتس: انهيار مباني بشكل كامل في تل أبيب جراء سقوط صواريخ إيرانية

LBCI
أمن وقضاء
14:16

إصابة 7 أشخاص إثر إشكال في بلدة وادي الجاموس تطور إلى إطلاق نار

LBCI
أخبار دولية
14:05

وزارة الداخلية السورية تدين المقاطع المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مغارة جعيتا مسرح عالميّ يوازن بين السحر والإبداع وهذا ما ننتظره منها فنيًا وتقنيًا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لبنان الأخضر في مواجهة خطر حرائق الغابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر قبل انطلاقه إلى بطولة آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بعد قرار الإفراج... هل تعيق دعوى الطعن خروج جورج عبد الله من السجن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

غزة تموت من الجوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

عشائر من السويداء باتوا خارجها وقلق من تعرض دروز ريف دمشق لمضايقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تلقفت بسلبية مهمة براك في بيروت... وتلويح إعلامي وعسكري بتصعيد على الجبهة مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

"تشاؤل" يحيط بزيارة براك!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
06:46

على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:20

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:46

درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
فنّ
08:58

بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:10

توم براك ردا على سؤال للـLBCI حول ماذا سيحصل اذا تخلت ‫الولايات المتحدة عن لبنان‬: الولايات المتحدة لن تتخلّى أبدا عن لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:08

الرئيس عون: المرحلة دقيقة وتتطلب مواقف جامعة تصون وحدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:10

توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل

LBCI
خبر عاجل
06:47

معلومات للـLBCI : اللقاء بين بري وبرّاك كان ايجابيا للغاية ويمكن القول إنه أزال الجو التشاؤمي الذي كان سائدا في الفترة الاخيرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More