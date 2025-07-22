الإليزيه: ماكرون سيستقبل سلام الخميس المقبل

أكّد الإليزيه أنّ رئيس الجمهورية الفرنسية امانويل ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في القصر الخميس 24 تموز.

وأعلن القصر في بيان أنّ هذه الزيارة الرسمية ستكون الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية مناسبة لتأكيد عمق الصداقة الفرنسية-اللبنانية، وكذلك الدعم الثابت الذي تقدمه فرنسا للبنان.

وأوضح أنّ المحادثات ستتناول خصوصًا مسألة الأمن واستقرار البلاد، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة لبنان سيادته وازدهاره بشكل كامل.

كما سيتطرق الزعيمان إلى ضرورة الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

وستُناقش سبل تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات اليونيفيل – التي تواصل فرنسا المساهمة فيها بنشاط – إضافة إلى أولويات إقليمية مشتركة أخرى.

كما سيناقشان التحديات الكبرى التي يواجهها الشرق الأدنى والأوسط، ولا سيما تداعيات الحرب في إيران وغزة، والاشتباكات الأخيرة في سوريا.

وسيؤكد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على ضرورة الوقف الكامل للأعمال العدائية في المنطقة لحماية المدنيين، وعلى الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون عوائق إلى قطاع غزة، وفق ما أكّد البيان.