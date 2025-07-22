سلام عرض مع جابر والبساط وحاكم المركزي الأوضاع المالية والإقتصادية واستقبل رئيس دائرة أوقاف البقاع

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم اجتماعًا حضره وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وجرى البحث في الاوضاع المالية والاقتصادية.



كما استقبل سلام رئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن ورئيس بلدية مجدل عنجر جاد حمزة وجرى عرض للأوضاع المطلبية والشؤون الإنمائية التي تخص منطقة البقاع وسبل تفعيل المشاريع والخدمات الأساسية فيه.