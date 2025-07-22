قاسم للدول العربية والاسلامية: لا تقفوا متفرجين على الإبادة الجماعية ‏والتجويع والقتل في غزة

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في بيان ان "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة من عدوان أميركي - إسرائيلي وإيغال في التوحش والإبادة الجماعية ‏والتجويع والقتل تجاوز كل المعايير ‏الإنسانية والأخلاقية".



وقال: "إن الصمت العالمي يشكل إدانة للأنظمة والمسؤولين، ويعطل ما يسمى ‏القانون الدولي. فليس كافيًا أن تدعو 25 دولة إلى إيقاف ‏الحرب ضد غزة، فهذا الكلام لا يعطي براءة من شهادتهم على ما ‏يجري، ولا الدعم الذي أعطته بعض الدول الكبرى منذ بداية ‏العدوان. إن المواقف والإدانات لا تبرىء مطلقيها، فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى إجراءات فعلية توقف تلك المذابح والجرائم، عبر فرض العقوبات على ‏الكيان الإسرائيلي، وعزله، ومحاكمته، وإيقاف كل أشكال التعامل معه".



واضاف: "تقع المسؤولية الأكبر على عاتق الدول العربية والإسلامية، حكامًا ‏وشعوبًا، فلتختاروا المواقف التي تريدونها، بالسقف الذي ‏يناسبكم، ولكن لا تقفوا متفرجين. أوقفوا التطبيع، أغلقوا ‏سفارات العدو، امنعوا التبادل التجاري، اجتمعوا لدعم ‏فلسطين وغزة ولو بالحد الأدنى من الإمكانات الحياتية، فعندما تراكم أميركا يدًا واحدة وصوتًا واحدًا مع الشعب الفلسطيني سترضخ ‏وستتراجع".



وأشار إلى أن "التاريخ سيسجل هذا العار على قادة البشرية وأنظمتها في زمن ‏التجويع الحاقد وقتل المجوعين بالجملة، وسيطال ظلم أميركا ‏وإسرائيل أولئك الساكتين عن نصرة المظلومين. واعلموا: "إنه ‏لا يفلح الظالمون"، وإن ما تبالغ به إسرائيل من توحش وغطرسة سيكون سبب سقوطها ‏المريع، إن شاء الله تعالى".