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قاسم للدول العربية والاسلامية: لا تقفوا متفرجين على الإبادة الجماعية والتجويع والقتل في غزة
أخبار لبنان
2025-07-22 | 13:53
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قاسم للدول العربية والاسلامية: لا تقفوا متفرجين على الإبادة الجماعية والتجويع والقتل في غزة
اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في بيان ان "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة من عدوان أميركي - إسرائيلي وإيغال في التوحش والإبادة الجماعية والتجويع والقتل تجاوز كل المعايير الإنسانية والأخلاقية".
وقال: "إن الصمت العالمي يشكل إدانة للأنظمة والمسؤولين، ويعطل ما يسمى القانون الدولي. فليس كافيًا أن تدعو 25 دولة إلى إيقاف الحرب ضد غزة، فهذا الكلام لا يعطي براءة من شهادتهم على ما يجري، ولا الدعم الذي أعطته بعض الدول الكبرى منذ بداية العدوان. إن المواقف والإدانات لا تبرىء مطلقيها، فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى إجراءات فعلية توقف تلك المذابح والجرائم، عبر فرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي، وعزله، ومحاكمته، وإيقاف كل أشكال التعامل معه".
واضاف: "تقع المسؤولية الأكبر على عاتق الدول العربية والإسلامية، حكامًا وشعوبًا، فلتختاروا المواقف التي تريدونها، بالسقف الذي يناسبكم، ولكن لا تقفوا متفرجين. أوقفوا التطبيع، أغلقوا سفارات العدو، امنعوا التبادل التجاري، اجتمعوا لدعم فلسطين وغزة ولو بالحد الأدنى من الإمكانات الحياتية، فعندما تراكم أميركا يدًا واحدة وصوتًا واحدًا مع الشعب الفلسطيني سترضخ وستتراجع".
وأشار إلى أن "التاريخ سيسجل هذا العار على قادة البشرية وأنظمتها في زمن التجويع الحاقد وقتل المجوعين بالجملة، وسيطال ظلم أميركا وإسرائيل أولئك الساكتين عن نصرة المظلومين. واعلموا: "إنه لا يفلح الظالمون"، وإن ما تبالغ به إسرائيل من توحش وغطرسة سيكون سبب سقوطها المريع، إن شاء الله تعالى".
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