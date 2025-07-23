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الداخلية: بدء قبول الطلبات لملء مركزين في هيئة ادارة السير والآليات

أخبار لبنان
2025-07-23 | 02:29
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الداخلية: بدء قبول الطلبات لملء مركزين في هيئة ادارة السير والآليات
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الداخلية: بدء قبول الطلبات لملء مركزين في هيئة ادارة السير والآليات

دعت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء المراكز التالية:

 

  • رئيس مجلس إدارة/مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
  • عضو مجلس إدارة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات"

 

كما دعت "الراغبين والراغبات بالترشح الاطلاع على الوصف الوظيفيّ والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونيّة لكلّ من وزارة الداخلية والبلديات، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، ومجلس الخدمة المدنيّة

وتقديم الطلبات على الرابط الالكتروني التالي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb

 

ولفتت إلى انّ المهلة الأخيرة لاستلام الطلبات هي في 05/08/2025

 

وأكّدت أنّه يتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة.

 

وأشارت الى انه "سوف يتم التواصل فقط مع المرشحين الذين اجتازوا مرحلة التقييم الرسميّ لإجراء المقابلة الشفهية".

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