براك من بكركي: طبعًا سأعود إلى لبنان وأنا متفائل

أكّد الموفد الأميركيّ توم براك أنّ ما يقوم به هو عملية متواصلة وليس حدثًا.

وشدّد، من بكركي، على أنّ الجميع يقوم ما في وسعه رغم تعقيد الأمور.

وأمل أن يتواصل الحوار، مشيرًا إلى أنّ “الجميع يحب اللبنانيين ويريد المساعدة”.

وقال برّاك: “طبعًا سأعود إلى لبنان وأنا متفائل”.

وتوجّه إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول: “إن لم تتوصّلوا إلى استقرار فلن يأتي أحد للمناجاة”.

براك من بكركي: طبعًا سأعود إلى لبنان وبري يقوم ما بوسعه رغم تعقيد الأمور

وأوضح أنّ زيارته بكركي حملت أملًا وأنّ هذا ما يجب التركيز عليه بدل التركيز على ما يقوله الأطراف.