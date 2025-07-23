بخاري زار سلطان في دارته في الميناء

زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري السيد توفيق سلطان في دارته في الميناء، في حضور رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة والرئيس السابق للبلدية عبد القادر علم الدين و المدير العام للنقل البحري مدير مرفا طرابلس احمد تامر.

وخلال اللقاء، شدد سلطان على "السعي الدائم والدؤوب لاعادة الحياة والازدهار لمدن الفيحاء وخاصه مدينة الميناء"، متطلعًا الى "مزيد من الانتعاش لمرفئها ولمرافقها المختلفة".

وشكر سلطان السفير بخاري لوجوده في مدينة الميناء، شاكرا للمملكة العربية السعودية رعايتها للبنان امنا وسياسة واقتصادا".

واشار سلطان الى "ان السفير بخاري وعد بزيارة مرفأ طرابلس كما تفقد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة ، والعمل بالتالي على معالجة مشكلة مكب النفايات في مدينه طرابلس.