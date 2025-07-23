بطرس حرب: ضميري مرتاح لأنني لم أخالف القانون بل حافظت على المال العام

رد النائب السابق بطرس حرب من مجلس النواب على الاتهامات في حقه كوزير سابق للاتصالات، قائلا: "أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما كان ضميري مرتاحا لانني لم اخالف القانون بل حافظت على المال العام".



وأضاف: "أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و"فوق رأسي" تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر".



بشأن عقد إيجارات مبنى كسابيان، أعلن حرب أنه "يملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم".



وقال: "أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد".



وأضاف: "لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل".