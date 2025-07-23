صحناوي: اذا كان يحق لي أن أسقط حصانتي فسأفعل لأن ضميري مرتاح

أعلن الوزير السابق للاتصالات نقولا صحناوي أنه اذا كان يحق له أن يسقط حصانته فسيفعل "لأن ضميره مرتاح".



وقال من مجلس النواب: "في شأن ملف مبنى كسابيان، موظّفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى كاسابيان وأنا من فاوضه على السعر الأقل".



وأضاف: "شركة زين الدولية عاينت مبنى كاسابيان ونصّت على أنّه صالح فكيف لي أن أعلم أنّه لم يكن إذا ما كانت الشركة الدولية نصت على العكس؟".



من جهته، قال وكيل صحناوي المحامي نعوم فرح: "اطلب منكم عدم اتخاذ قرار اليوم بتحويل موكلي الى لجنة التحقيق".