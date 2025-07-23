جمال الجراح: النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا أي ورقة تبرر صحة أقوالنا

أعلنت وكيلة الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح المحامية ستيفاني نوفل من مجلس النواب، أن "موكلها يخضع للقانون وادعاء النيابة العامة المالية باطل".



وقالت: "موكّلي كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانونيّ وهو حاضر لإثبات ما يُطلب منه".



بدوره، قال الجراح من مجلس النواب: "النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا أي ورقة تبرر صحة أقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا في الاعلام بموضوع اتهامنا. أما موضوع مبنى تاتش فعندما زرته لاحظت كم يعاني من خلل".



عن الساعات الاضافية لعبد المنعم يوسف، قال:" كان يستحقها اذا كنا نعمل حتى منتصف الليل".