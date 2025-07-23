وزير الاقتصاد واليونيسف وقّعا خطة عمل لعام 2025 ضمن برنامج التغذية وتنمية الطفل

وقّع وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط ومنظمة اليونيسف خطة عمل لعام 2025 ضمن برنامج التغذية وتنمية الطفل، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة والوزارة.

وأكدتا "التزامهما المشترك تحسين الوضع التغذويّ للأطفال والفئات الأكثر هشاشة في لبنان".

وأوضح بيان أنّ “هذه الخطة استمرار للسنة الثانية من التعاون الوثيق بين الجانبين، وتهدف إلى تعزيز تغذية الأطفال في سن الدراسة والمراهقين، وتحسين النظام الغذائي في لبنان ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الأطفال من خلال بيئة غذائية صحية ومستدامة".

وشدّد الطرفان على “أهمية هذه الشراكة باعتبارها أول خطة عمل يتم توقيعها في مجال التغذية وتتجدد للسنة الثانية، في وقت يواجه فيه لبنان عبئًا ثلاثيًا من سوء التغذية، يتمثل في: النقص التغذوي، ونقص المغذيات الدقيقة، وارتفاع معدلات السمنة والوزن الزائد، وهو ما يظهر حتى ضمن الفرد الواحد أحيانًا".

وقال البيان:"تنصّ هذه الشراكة الاستراتيجية على تنفيذ مشروعين أساسيين يهدفان إلى معالجة التحديات المرتبطة بحماية المستهلك بخاصة الاطفال، وتعزيز الوعي الغذائيّ:

- تطبيق قانون يودنة الملح في لبنان: الهدف من هذا العمل تحقيق التوازن بين تعزيز صحة المجتمع، الالتزام بالقوانين، وضمان استدامة إنتاج وإضافة اليود إلى الملح المحلي.

- وضع الأطر التنظيمية لضبط تسويق المنتجات غير الصحية للأطفال، بدءأً بتقييم بيئة الغذاء والتغذية في الأسواق التجارية واعتمادها كأسس للتنظيم”.

وقال بساط: ”هذه الخطة تجسد الالتزام المشترك بضمان حصول كل طفل في لبنان على غذاء آمن ومغذٍ، وتمكين الأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة."