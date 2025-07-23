جولات تفتيشية لحماية المستهلك في النبطية

قام مراقبو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد – محافظة النبطية، بجولات تفتيشية شملت عددا من المؤسسات التجارية والغذائية، إضافة إلى محال اللحوم والدواجن والأفران ومحال الباتيسري، فضلاً عن معامل تكرير وبيع المياه، وذلك في مناطق النبطية، زبدين، الدوير، ميفدون، أنصار، زفتا وبلدة حاصبيا.

وسطّروا محضر ضبط بحق صاحب معمل كرواسون في بلدة زفتا بسبب سوء حال المعمل، ووجّه إليه إنذار بوجوب إصلاح الخلل خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، تحت طائلة إقفاله.

وصدرت نتائج تحاليل 8 عينات مياه، تبيّن أن 7 منها مطابقة للمواصفات، بينما جاءت عينة واحدة غير مطابقة. وقد سُطر محضر ضبط بحق صاحب معمل المياه المعني، وأُعطي مهلة أسبوع لمعالجة الخلل.