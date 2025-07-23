شقير يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير سفير إندونيسا لدى لبنان ديكي كومار في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأكد شقّير أهمية التعاون المشترك من أجل تقوية العلاقات الإقتصادية الثنائية.ولفت شقير إلى أن هناك الكثير من الفرص في لبنان وفي إندونيسيا ولا بد من تعريف القطاع الخاص في البلدين عليها للإستثمار فيها، مشيراً الى ضرورة زيادة التواصل بين رجال الأعمال في البلدين.من جهته، شكر كومار شقير على اهتمامه بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أيضاً اهتمام بلاده في تنمية هذا الجانب من العلاقات الثنائية.وإذ أشار إلى أهمية التعاون بين القطاعين الخاص لتحديد الفرص المتاحة في البلدين، كشف أن بلاده ستنظم معرضاً للمنتجات الأندونيسية في تشرين الأول المقبل، وهو يشكل فرصة لتعرف رجال الأعمال اللبنانيين على المنتجات الأندونيسية وكذلك لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم الأندونيسين.وفي نهاية اللقاء، قدم شقير للسفير كومار كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.