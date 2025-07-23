بو صعب: حُكمًا لا تسييس في ملف الاتصالات... وما حدث في جلسة اليوم "ببشر بالخير"

أكّد النائب الياس بوصعب ان "ما حدث في جلسة اليوم "ببشر بالخير" ولا أحد متهم بالنسبة للمجلس النيابي".



وقال "حُكمًا لا تسييس في ملف الاتصالات وليس على ايام هذا العهد بل منذ سنتين ونصف وقد رُفع للهيئة العامة ولم نستطع القيام بجلسة بوقتها".



واضاف " الهيئة العامة قررت بالاجماع رفع الحصانة وأكّدت أن العمل الذي قامت به اللجنة كان صائبًا".