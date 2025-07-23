جعجع بعد لقائه جنبلاط: الجلسة كانت مثمرة من كل النواحي

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرافقه النائب ملحم الرياشي بحضور النائب وائل أبو فاعور، في كليمنصو.



وبعد اللقاء، قال جعجع: "كانت جلسة مفيدة ومثمرة من كل النواحي". وأضاف: "الله يقدرنا جميعا على ما فيه خير".