كتاب من عبود الى شرطة بيروت في قوى الأمن... وهذا ما جاء فيه

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ بيروت القاضي مروان عبود وجه كتاباً الى شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي.



وجاء في الكتاب:



"بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وبناء على الطلب المقدم من أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت وفوج الإطفاء المتضررين من التفجير في 4 آب، المتضمن الموافقة على إقامة نشاط عبارة عن غرس أشجار زيتون من أجل تشجيرها على طول الخط الممتد من البوابة رقم 9 لمرفأ بيروت ولغاية الجسر الذي يربط المرفأ بمنعطف جسر الأشرفية مقابل تمثال المغترب، على ان تشّجر تلك الأشجار خلف التصوينة، كما سيتم وضع لوحة صخرية تحت كل شجرة محفور عليها إسم ضحية أو شهيد من الضحايا والشهداء الذين سقطوا من جراء التفجير في 4 آب 2020.



مع العلم أنّ النشاط يتطلب إقفال كل المؤسسات التجارية والمطاعم من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية التاسعة مساءً أثناء مرور المسيرة في المحلة.



نبلغكم موافقتنا على إقامة النشاط شرط عدم عرقلة حركة السير وتأمين شروط السلامة العامة وسلامة المشاركين وشرط المحافظة على مفروشات الأرصفة وعدم الحاق الضرر بالممتلكات العامة".

