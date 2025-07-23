ميقاتي إستقبل السفير السعودي: شددت على أولوية التعاون بيننا جميعا نحن اللبنانيين لمعالجة الملفات المطروحة

استقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته في طرابلس.



وقال الرئيس ميقاتي في تصريح: "إن زيارة السفير السعودي الى مدينة طرابلس دليل على اهتمام المملكة بهذه المدينة بمتابعة من السفير السعودي أيضا، حيث اطلع على كل الشؤون الطرابلسية الملحة في اجتماع شامل وكامل بحضور جميع رؤساء الطوائف الروحية في الشمال في دار الفتوى".



وأضاف: "خلال اللقاء مع السفير السعودي تحدثنا عن العديد من الشؤون الطرابلسية، فيما كان الموضوع الأبزر الأوضاع الراهنة في لبنان. وقد شددت خلال اللقاء على أولوية التعاون بيننا جميعا نحن اللبنانيين لمعالجة الملفات المطروحة والافادة من الزخم العربي والدولي الداعم لايجاد حلول للمشكلات المطروحة".