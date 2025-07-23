وزير الداخلية عرض مع الخير ملفات إنمائية وخدماتية والتقى ملحقًا أمنيًا فرنسيًا ووفدًا من رابطة مخاتير بيروت واللقيس

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب أحمد الخير. وخلال اللقاء، تم البحث في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية.



والتقى الملحق الأمني في السفارة الفرنسية لدى لبنان إيريك أوكيني، وتم التطرق إلى سبل تطوير التعاون الأمني بين الجانبين.



كما استقبل وفدًا من رابطة مخاتير بيروت، وتم التداول في شؤون العمل الاختياري وضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.



وكذلك، التقى رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا سيلفانا اللقيس مع وفد من الاتحاد، وتمت مناقشة سبل التعاون مع الوزارة لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.