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قمة بحرينية - لبنانية: دعم للسيادة اللبنانية ودعوة لمؤتمر دولي حول فلسطين

أخبار لبنان
2025-07-23 | 10:53
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قمة بحرينية - لبنانية: دعم للسيادة اللبنانية ودعوة لمؤتمر دولي حول فلسطين
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قمة بحرينية - لبنانية: دعم للسيادة اللبنانية ودعوة لمؤتمر دولي حول فلسطين

صدر بيان مشترك عن القمة البحرينية – اللبنانية، أكد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تكثيف الاتصالات والزيارات المتبادلة، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم، إلى جانب مواصلة التنسيق المشترك لحماية أمن واستقرار المنطقة.

وجدّدت مملكة البحرين موقفها الثابت في دعم سيادة لبنان ووحدته واستقراره، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، مشيدة بجهود الرئيس جوزاف عون والحكومة اللبنانية في الدفع بالإصلاحين السياسي والاقتصادي.

كما عبّرت البحرين عن مساندتها للبنان في استعادة دوره الحيوي غير القابل للاستبدال، داعية إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ القرار 1701، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وشدد البيان على أهمية دعوة قمة البحرين 2024 لعقد مؤتمر دولي يعالج القضية الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وفي ما خصّ الملف النووي، دعا الطرفان إلى دعم الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

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