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وزير الداخلية: قوة لبنان بوحدة أبنائه وبقدرة الدولة على بسط سلطتها بقواها الذاتية حصراً
أخبار لبنان
2025-07-23 | 12:13
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وزير الداخلية: قوة لبنان بوحدة أبنائه وبقدرة الدولة على بسط سلطتها بقواها الذاتية حصراً
أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في الدبلوم المهني في الدراسات البلدية في جامعة سيدة اللويزة، أن "قوة لبنان بوحدة أبنائه، وبقدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية حصراً، وبالعمل الدبلوماسي الدؤوب لتحرير كل شبر من أرض الجنوب، وبإعادة الإعمار والإلتزام بالإصلاحات والشفافية والمحاسبة، توصلاً إلى بناء دولة تليق باللبنانيين، تحفظ كرامتهم، وتصون حقوقهم، وتستعيد ثقتهم بمؤسساتهم".
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