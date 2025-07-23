الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الزين ترأست اجتماعا بيئيا في سرايا طرابلس لبحث أزمة النفايات ومصير المطامر

أخبار لبنان
2025-07-23 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الزين ترأست اجتماعا بيئيا في سرايا طرابلس لبحث أزمة النفايات ومصير المطامر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الزين ترأست اجتماعا بيئيا في سرايا طرابلس لبحث أزمة النفايات ومصير المطامر

ترأست وزيرة البيئة تمارا الزين، اجتماعا موسعا في مكتب محافظ لبنان الشمالي بالإنابة،  إيمان الرافعي، في سرايا طرابلس، خصص لبحث ملف النفايات والمطامر في مدن اتحاد بلديات الفيحاء وسبل إيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة البيئية المتفاقمة، وانضم الى الاجتماع النائب جميل عبود.

شارك في الاجتماع كل من قائمقام بشري ربى الشفشق، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبدالحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي، رئيس بلدية القلمون رواد الحلو، قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، مستشارة الوزيرة الدكتورة إيليز نجيم، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، مديرة الاتحاد المهندسة ديما الحمصي، المهندس طارق سمرجي.

وقد تخلّل الاجتماع عرض شامل للواقع البيئي الراهن، لا سيما التحديات المرتبطة بإدارة النفايات المنزلية الصلبة، وامتلاء المطامر الصحية التي باتت تشكّل خطرا على الصحة العامة والبيئة في منطقة الفيحاء، وجرى التباحث في سبل المعالجة الفورية، إضافة إلى طرح تصوّرات استراتيجية بعيدة المدى من شأنها أن تضع حدا نهائيا لهذه الأزمة.

استهلت المحافظ الرافعي النقاش بكلمة أشارت فيها إلى حجم التحديات التي تواجهها البلديات في إدارة النفايات، مؤكدة أن" المطامر الصحية وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، ما يهدد بكارثة بيئية وصحية إذا لم يتم التحرك سريعا"، وأشارت إلى أن" أزمة النفايات لم تعد قضية محلية، بل باتت من القضايا الوطنية الملحّة التي تحتاج إلى تكافل الجهود على المستويين المركزي والبلدي لإيجاد حلول فعالة".

وقالت الرافعي: “إن اجتماع اليوم هو خطوة أساسية في مسار طويل لحماية البيئة وضمان السلامة العامة من خلال إدارة رشيدة ومستدامة للنفايات”، مؤكدة أن" الجميع أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية لدرء الأخطار المحدقة بالناس والبيئة معًا".

بدورها، شددت الوزيرة الزين على "ضرورة اعتماد منهج تشاركي في مقاربة أزمة النفايات"، داعية إلى" دعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها الحيوي، وضرورة وضع خطط قصيرة الأمد للتعامل مع الواقع الطارئ، بالتوازي مع صياغة سياسة وطنية مستدامة لإدارة النفايات تعتمد على الفرز والتدوير والتقنيات الحديثة".

وشددت الزين على" أهمية الفرز من المصدر كخطوة أساسية لنجاح أي نظام لإدارة النفايات"، وقالت:" لنكن جميعا جزءا من الحل ونحافظ على بيئتنا".

ومن المقرر أن يُستكمل البحث في مقترحات عملية خلال اجتماعات لاحقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وصولا إلى خارطة طريق واضحة لإنهاء الأزمة وضمان استدامة الحلول.

أخبار لبنان

ترأست

اجتماعا

بيئيا

سرايا

طرابلس

النفايات

ومصير

المطامر

LBCI التالي
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...
مصدر “الجمهورية” : “حزب الله” أوقف التفاوض في انتظار الأخذ بمطلبه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-05

رئيس بلدية بيروت: باشَرَت شركة رامكو بجمع النفايات وإزالتها بعد أزمة التكدّس

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-02

الزين زارت جمعية الصناعيين وإتفاق على التعاون والإعداد لمؤتمر صناعي بيئي لوضع خارطة طريق مشتركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-10

في الذكرى العاشرة لـ"طلعت ريحتكم": أزمة نفايات تهدد لبنان والسبب...

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-05

الرئيس عون ترأّس اجتماعا وزاريا خُصّص للبحث في موضوع التحول الرقمي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:09

الحاج عرض مع وفد من شركة Eutelsat OneWeb توسيع أطر التعاون لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية

LBCI
أمن وقضاء
13:59

ولاء أحمد الكدور غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
رياضة
13:34

لبنان يفوز بمباراته الودية امام الاردن ضمن رحلة تحضيراته لبطولة اسيا

LBCI
السياحة في لبنان
13:31

مهرجانات بعلبك... عودة الفن على أنقاض الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

لماذا برّاك متفائل؟

LBCI
خبر عاجل
05:55

رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع

LBCI
أخبار دولية
13:20

جلسة خاصة لمجلس الأمن: إدانة دولية لإسرائيل بسبب تجويع غزة... وتل أبيب تحدد إقامة موظفي الأمم المتحدة بشهر واحد

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-14

ترامب: بوينغ شهدت الحصول على أكبر طلب في تاريخها والعدد الإجمالي يبلغ 160 طائرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:34

لبنان يفوز بمباراته الودية امام الاردن ضمن رحلة تحضيراته لبطولة اسيا

LBCI
السياحة في لبنان
13:31

مهرجانات بعلبك... عودة الفن على أنقاض الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

إلغاء مهرجان سياحي سنوي في صيدا.. باسم "التضامن مع غزّة"

LBCI
أخبار دولية
13:25

الخارجية الأميركية تتلف 500 طن من المساعدات الغذائية الطارئة والسبب غير متوقع

LBCI
أخبار دولية
13:20

جلسة خاصة لمجلس الأمن: إدانة دولية لإسرائيل بسبب تجويع غزة... وتل أبيب تحدد إقامة موظفي الأمم المتحدة بشهر واحد

LBCI
أخبار دولية
13:12

بعد السويداء... هذا هو مصير "قسد" التي يقودها الأكراد

LBCI
أخبار دولية
13:11

إسرائيل تنضم إلى مباحثات أذربيجان رغم الاستياء من المبعوث الأميركي... وترتيبات أمنية جنوب سوريا تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ماذا في العودة البحرينية على لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

لماذا برّاك متفائل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
12:28

"الفصل القادم الأمومة"... ملكة جمال لبنان سابقة تعلن حملها بمولودها الأول! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
06:03

سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥

LBCI
حال الطقس
00:44

درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...

LBCI
خبر عاجل
05:55

رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع

LBCI
خبر عاجل
06:42

مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق

LBCI
منوعات
09:31

امرأة واحدة وشقيقين... حفل زفاف غير مألوف في الهند يهزّ مواقع التواصل!

LBCI
خبر عاجل
06:28

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More