الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحاج عرض مع وفد من شركة Eutelsat OneWeb توسيع أطر التعاون لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية
أخبار لبنان
2025-07-23 | 14:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحاج عرض مع وفد من شركة Eutelsat OneWeb توسيع أطر التعاون لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية
استقبل وزير الاتصالات شارل الحاج وفدًا من شركة Eutelsat OneWeb، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، في إطار سعي الوزارة لتطوير قطاع الاتّصالات وتوسيع أطر التعاون مع الشركاء الدوليين والبحث عن مصادر جديدة للانترنت.
وضم الوفد كلًا من Afke Schaart نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتنظيمية في مجموعة Eutelsat OneWeb، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى Hani El Arja، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط Hassan Yakan، كبير مهندسي المبيعات في منطقة الشرق الأوسط Aldo Matta، مدير تطوير الأسواق الجديدة Amr Ashour ومستشار الشؤون الاقتصادية في السفارة الفرنسية Louis Mangenot، في حضور مدير عام الاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الايوبي، ومدير عام الانشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس، والقائم بإدارة أعمال الهيئة المنظّمة للاتّصالات أمين مخيبر، ومدراء في اوجيرو والهيئة.
وتم خلال الاجتماع، استعراض أحدث الحلول والخدمات التي تقدّمها Eutelsat OneWeb في مجال الاتصالات الفضائية، لا سيما الإنترنت السريع وال Broadband لتحسين الخدمة، بالإضافة إلى إمكانات استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة في تحسين التغطية، خاصةً في المناطق الريفية والنائية.
كما ناقش الجانبان "إمكانات التعاون المشترك ضمن إطار استراتيجية وزارة الاتصالات الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال الانفتاح على مزودي التكنولوجيا العالمية، والاستفادة من أحدث التطورات في عالم الاتصالات الفضائية.
وأكد الوزير الحاج حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا، مشيدًا باهتمام Eutelsat OneWeb بالسّوق اللبنانية، واستعدادها لتقديم حلول مبتكرة تواكب التحديات التي يوجهها قطاع الاتصال في البلد، وتدعم تطلّعاته نحو بيئة رقمية شاملة.
وبعد الاجتماع الرسمي، عقد فريقًا العمل من الجانبين جلسة تقنية موسعة خصصت لبحث التفاصيل الفنية وتحديد مجالات التعاون العملي، بما يشمل نماذج الخدمة، النطاقات الترددية، وآليات الدعم التقني والتنفيذي.
أخبار لبنان
Eutelsat
OneWeb
توسيع
التعاون
لتوسيع
الخدمات
الرقمية
التالي
الداخلية: بدء قبول الطلبات لملء مركزين في هيئة ادارة السير والآليات
السفير السعوديّ يلتقي القاضي الشرعي في طرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-05-20
الجيش الإسرائيلي: توسيع نطاق المناورات في غزة والإستيلاء على مزيد من الأراضي
آخر الأخبار
2025-05-20
الجيش الإسرائيلي: توسيع نطاق المناورات في غزة والإستيلاء على مزيد من الأراضي
0
آخر الأخبار
2025-05-04
هيئة البث العامة الإسرائيلية: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على توسيع نطاق الهجوم العسكري على غزة
آخر الأخبار
2025-05-04
هيئة البث العامة الإسرائيلية: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على توسيع نطاق الهجوم العسكري على غزة
0
أخبار لبنان
2025-05-16
هاني واصل زيارته الى إيطاليا وعقد لقاءات لتوسيع التعاون الزراعي
أخبار لبنان
2025-05-16
هاني واصل زيارته الى إيطاليا وعقد لقاءات لتوسيع التعاون الزراعي
0
آخر الأخبار
2025-06-26
نتنياهو: سنواصل التعاون لهزيمة أعدائنا المشتركين وتحرير رهائننا وتوسيع دائرة السلام بسرعة
آخر الأخبار
2025-06-26
نتنياهو: سنواصل التعاون لهزيمة أعدائنا المشتركين وتحرير رهائننا وتوسيع دائرة السلام بسرعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:18
وزارة الشؤون الإجتماعية وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية لتعزيز التعاون في الحماية والتنمية الإجتماعية
أخبار لبنان
16:18
وزارة الشؤون الإجتماعية وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية لتعزيز التعاون في الحماية والتنمية الإجتماعية
0
أخبار لبنان
16:03
ماغرو في صور للتنمية والإطلاع على إحتياجات المدينة وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
16:03
ماغرو في صور للتنمية والإطلاع على إحتياجات المدينة وإعادة الإعمار
0
أمن وقضاء
14:47
الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا
أمن وقضاء
14:47
الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا
0
أمن وقضاء
13:59
ولاء أحمد الكدور غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
13:59
ولاء أحمد الكدور غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-06-18
عملية إجلاء الدفعة الأولى من رعايا بكين من إيران
أخبار دولية
2025-06-18
عملية إجلاء الدفعة الأولى من رعايا بكين من إيران
0
أمن وقضاء
2025-07-06
وزارة الزراعة تضبط مخالفات صيد بحري في طرابلس
أمن وقضاء
2025-07-06
وزارة الزراعة تضبط مخالفات صيد بحري في طرابلس
0
أخبار دولية
2025-07-04
سلاح الجو الأوكراني يقول إن الهجوم الروسي خلال الليل الأوسع منذ بدء الحرب
أخبار دولية
2025-07-04
سلاح الجو الأوكراني يقول إن الهجوم الروسي خلال الليل الأوسع منذ بدء الحرب
0
فنّ
2025-07-14
هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)
فنّ
2025-07-14
هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:34
لبنان يفوز بمباراته الودية امام الاردن ضمن رحلة تحضيراته لبطولة اسيا
رياضة
13:34
لبنان يفوز بمباراته الودية امام الاردن ضمن رحلة تحضيراته لبطولة اسيا
0
السياحة في لبنان
13:31
مهرجانات بعلبك... عودة الفن على أنقاض الحرب
السياحة في لبنان
13:31
مهرجانات بعلبك... عودة الفن على أنقاض الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلغاء مهرجان سياحي سنوي في صيدا.. باسم "التضامن مع غزّة"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلغاء مهرجان سياحي سنوي في صيدا.. باسم "التضامن مع غزّة"
0
أخبار دولية
13:25
الخارجية الأميركية تتلف 500 طن من المساعدات الغذائية الطارئة والسبب غير متوقع
أخبار دولية
13:25
الخارجية الأميركية تتلف 500 طن من المساعدات الغذائية الطارئة والسبب غير متوقع
0
أخبار دولية
13:20
جلسة خاصة لمجلس الأمن: إدانة دولية لإسرائيل بسبب تجويع غزة... وتل أبيب تحدد إقامة موظفي الأمم المتحدة بشهر واحد
أخبار دولية
13:20
جلسة خاصة لمجلس الأمن: إدانة دولية لإسرائيل بسبب تجويع غزة... وتل أبيب تحدد إقامة موظفي الأمم المتحدة بشهر واحد
0
أخبار دولية
13:12
بعد السويداء... هذا هو مصير "قسد" التي يقودها الأكراد
أخبار دولية
13:12
بعد السويداء... هذا هو مصير "قسد" التي يقودها الأكراد
0
أخبار دولية
13:11
إسرائيل تنضم إلى مباحثات أذربيجان رغم الاستياء من المبعوث الأميركي... وترتيبات أمنية جنوب سوريا تحت المجهر
أخبار دولية
13:11
إسرائيل تنضم إلى مباحثات أذربيجان رغم الاستياء من المبعوث الأميركي... وترتيبات أمنية جنوب سوريا تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ماذا في العودة البحرينية على لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ماذا في العودة البحرينية على لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
لماذا برّاك متفائل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:04
لماذا برّاك متفائل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
12:28
"الفصل القادم الأمومة"... ملكة جمال لبنان سابقة تعلن حملها بمولودها الأول! (صور)
موضة وجمال
12:28
"الفصل القادم الأمومة"... ملكة جمال لبنان سابقة تعلن حملها بمولودها الأول! (صور)
2
أمن وقضاء
06:03
سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم
أمن وقضاء
06:03
سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم
3
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
4
حال الطقس
00:44
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
00:44
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...
5
خبر عاجل
05:55
رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع
خبر عاجل
05:55
رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع
6
خبر عاجل
06:42
مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق
خبر عاجل
06:42
مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق
7
منوعات
09:31
امرأة واحدة وشقيقين... حفل زفاف غير مألوف في الهند يهزّ مواقع التواصل!
منوعات
09:31
امرأة واحدة وشقيقين... حفل زفاف غير مألوف في الهند يهزّ مواقع التواصل!
8
موضة وجمال
10:30
بإطلالة حمراء جذابة... ياسمينا زيتون تضج أنوثة في أحدث ظهور لها (صور)
موضة وجمال
10:30
بإطلالة حمراء جذابة... ياسمينا زيتون تضج أنوثة في أحدث ظهور لها (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More