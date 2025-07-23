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الحاج عرض مع وفد من شركة Eutelsat OneWeb توسيع أطر التعاون لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية

أخبار لبنان
2025-07-23 | 14:09
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الحاج عرض مع وفد من شركة Eutelsat OneWeb توسيع أطر التعاون لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية
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الحاج عرض مع وفد من شركة Eutelsat OneWeb توسيع أطر التعاون لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية

استقبل وزير الاتصالات شارل الحاج وفدًا من شركة Eutelsat OneWeb، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، في إطار سعي الوزارة لتطوير قطاع الاتّصالات وتوسيع أطر التعاون مع الشركاء الدوليين والبحث عن مصادر جديدة للانترنت.

وضم  الوفد  كلًا من Afke Schaart نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتنظيمية في مجموعة Eutelsat OneWeb، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى Hani El Arja، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط Hassan Yakan، كبير مهندسي المبيعات في منطقة الشرق الأوسط Aldo Matta، مدير تطوير الأسواق الجديدة Amr Ashour ومستشار الشؤون الاقتصادية في السفارة الفرنسية Louis Mangenot، في حضور مدير عام الاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الايوبي، ومدير عام الانشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس، والقائم بإدارة أعمال الهيئة المنظّمة للاتّصالات أمين مخيبر، ومدراء في اوجيرو والهيئة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أحدث الحلول والخدمات التي تقدّمها Eutelsat OneWeb في مجال الاتصالات الفضائية، لا سيما الإنترنت السريع وال Broadband لتحسين الخدمة، بالإضافة إلى إمكانات استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة في تحسين التغطية، خاصةً في المناطق الريفية والنائية.

كما ناقش الجانبان "إمكانات التعاون المشترك ضمن إطار استراتيجية وزارة الاتصالات الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال الانفتاح على مزودي التكنولوجيا العالمية، والاستفادة من أحدث التطورات في عالم الاتصالات الفضائية.

وأكد الوزير الحاج حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا، مشيدًا باهتمام Eutelsat OneWeb بالسّوق اللبنانية، واستعدادها لتقديم حلول مبتكرة تواكب التحديات التي يوجهها قطاع الاتصال في البلد، وتدعم تطلّعاته نحو بيئة رقمية شاملة.

وبعد الاجتماع الرسمي، عقد فريقًا العمل من الجانبين جلسة تقنية موسعة خصصت لبحث التفاصيل الفنية وتحديد مجالات التعاون العملي، بما يشمل نماذج الخدمة، النطاقات الترددية، وآليات الدعم التقني والتنفيذي.

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