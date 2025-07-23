الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماغرو في صور للتنمية والإطلاع على إحتياجات المدينة وإعادة الإعمار

أخبار لبنان
2025-07-23 | 16:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماغرو في صور للتنمية والإطلاع على إحتياجات المدينة وإعادة الإعمار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ماغرو في صور للتنمية والإطلاع على إحتياجات المدينة وإعادة الإعمار

زار سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو بلدية صور على رأس وفد، حيث كان في إستقباله رئيس البلدية حسن دبوق ونائب الرئيس علوان شرف الدين وعدد من أعضاء البلدية.

وتأتي الزيارة ضمن اطار التنمية والإطلاع على احتياجات المدينة وبخاصة في موضوع إعادة الاعمار.

وتخلل الزيارة جولة على السوق القديم والحارات حيث اطلع على مشروع الارث الثقافي وما انجزته وكالة التنمية الفرنسية.

وشكر دبوق للسفير الفرنسي والوفد المرافق زيارتهم واهتمامهم الدائم في مدينة صور وما قدموه من مشاريع إنمائية وما سيتم تقديمه مستقبلًا.

أخبار لبنان

للتنمية

والإطلاع

إحتياجات

المدينة

وإعادة

الإعمار

LBCI التالي
"النواب شوّبوا"... انقطاع التيار الكهربائي خلال جلسة مجلس النواب
براك من بكركي: طبعًا سأعود إلى لبنان وأنا متفائل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-30

سوريا: رفع ترامب للعقوبات سيفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-01

وزير الاقتصاد عرض مع مسؤولة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسريع البنك لبرامج المساعدة الفنية

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-25

قاسم: إعادة الإعمار دعامة الإستقرار الأولى وأمن المواطن بهذا الإعمار وعلى الحكومة اللبنانية التحرك بسرعة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-02

سلام: أمنا قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار بانتظار إقراره ومشروع إعادة الإعمار لا يكتمل بدون مساهمة الأشقاء العرب ونتحضر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وفق رؤية واضحة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

وزارة الشؤون الإجتماعية وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية لتعزيز التعاون في الحماية والتنمية الإجتماعية

LBCI
أمن وقضاء
14:47

الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا

LBCI
أخبار لبنان
14:09

الحاج عرض مع وفد من شركة Eutelsat OneWeb توسيع أطر التعاون لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية

LBCI
أمن وقضاء
13:59

ولاء أحمد الكدور غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

وزارة الشؤون الإجتماعية وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية لتعزيز التعاون في الحماية والتنمية الإجتماعية

LBCI
أخبار دولية
2025-05-06

غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومناطق في العاصمة اليمنية

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-18

مراسلة الـLBCI: استقدام القوة الضاربة من مخابرات الجيش في بلدة المرج بسبب اشكالات على خلفية الانتخابات

LBCI
موضة وجمال
2025-05-06

بعد إطلالتها المذهلة في حفل ميت غالا... "الجمال" يؤلم كايلي جينر: إليكم ما حصل معها! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:34

لبنان يفوز بمباراته الودية امام الاردن ضمن رحلة تحضيراته لبطولة اسيا

LBCI
السياحة في لبنان
13:31

مهرجانات بعلبك... عودة الفن على أنقاض الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

إلغاء مهرجان سياحي سنوي في صيدا.. باسم "التضامن مع غزّة"

LBCI
أخبار دولية
13:25

الخارجية الأميركية تتلف 500 طن من المساعدات الغذائية الطارئة والسبب غير متوقع

LBCI
أخبار دولية
13:20

جلسة خاصة لمجلس الأمن: إدانة دولية لإسرائيل بسبب تجويع غزة... وتل أبيب تحدد إقامة موظفي الأمم المتحدة بشهر واحد

LBCI
أخبار دولية
13:12

بعد السويداء... هذا هو مصير "قسد" التي يقودها الأكراد

LBCI
أخبار دولية
13:11

إسرائيل تنضم إلى مباحثات أذربيجان رغم الاستياء من المبعوث الأميركي... وترتيبات أمنية جنوب سوريا تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ماذا في العودة البحرينية على لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

لماذا برّاك متفائل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
12:28

"الفصل القادم الأمومة"... ملكة جمال لبنان سابقة تعلن حملها بمولودها الأول! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
06:03

سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥

LBCI
حال الطقس
00:44

درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...

LBCI
خبر عاجل
05:55

رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع

LBCI
خبر عاجل
06:42

مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق

LBCI
منوعات
09:31

امرأة واحدة وشقيقين... حفل زفاف غير مألوف في الهند يهزّ مواقع التواصل!

LBCI
موضة وجمال
10:30

بإطلالة حمراء جذابة... ياسمينا زيتون تضج أنوثة في أحدث ظهور لها (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More