ماغرو في صور للتنمية والإطلاع على إحتياجات المدينة وإعادة الإعمار

زار سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو بلدية صور على رأس وفد، حيث كان في إستقباله رئيس البلدية حسن دبوق ونائب الرئيس علوان شرف الدين وعدد من أعضاء البلدية.



وتأتي الزيارة ضمن اطار التنمية والإطلاع على احتياجات المدينة وبخاصة في موضوع إعادة الاعمار.



وتخلل الزيارة جولة على السوق القديم والحارات حيث اطلع على مشروع الارث الثقافي وما انجزته وكالة التنمية الفرنسية.



وشكر دبوق للسفير الفرنسي والوفد المرافق زيارتهم واهتمامهم الدائم في مدينة صور وما قدموه من مشاريع إنمائية وما سيتم تقديمه مستقبلًا.