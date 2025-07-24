الشيخ عبد اللطيف دريان: وحدة اللبنانيين هي السلاح الأقوى في وجه إسرائيل

أكّد الشيخ عبد اللطيف دريان أنّ قرار الـ1701 نفّذه لبنان، لكن اسرائيل هي من خرقته، لافتًا إلى الخروقات التي تسجلها يوميًا في المناطق اللبنانية.



وشدد بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون على أنّ وحدة اللبنانيين هي السلاح الأقوى في وجه إسرائيل.



وقال دريان: "أكدنا أنّ التنسيق بين الرئاسات الدستورية الثلاث مسألة مهمة وعليه أن يبقى مستمرًا على نحو مصلحة لبنان".



وأضاف: "تبادلنا وجهات النظر في شأن كيفية حماية لبنان مما يمكن أن يتعرض له من أزمات".