محافظ بيروت: قراران بإقفال ملحمتين لمخالفتهما الشروط الصحية

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، قرارين إداريين يقضيان بإقفال ملحمتين ووضع الأختام عليها، في منطقتي المزرعة والمصيطبة العقاريتين.





وأوضحت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنّهما خالفتا الشروط الصحية وغشّتا في بيع اللحوم.



وجاء القراران على الشكل التالي:

-القرار الأول:



تُقفل وتُوضع الأختام على ملحمة “أحمد”، الكائنة في العقار رقم 7/58 من منطقة المزرعة العقارية، لعدم تنفيذ مضمون الانذار رقم 142 المبلغ من المستثمر في تاريخ 2025/1/15 و بناءً على محضر الضبط رقم 416 تاريخ 2025/7/11 لبيعه لحوم مجمدة ومذوبة تُباع على انها طازجة وذلك يعد من أشكال الغش التجاري. وأوضحت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنّهما خالفتا الشروط الصحية وغشّتا في بيع اللحوم.وجاء القراران على الشكل التالي:-القرار الأول:تُقفل وتُوضع الأختام على ملحمة “أحمد”، الكائنة في العقار رقم 7/58 من منطقة المزرعة العقارية، لعدم تنفيذ مضمون الانذار رقم 142 المبلغ من المستثمر في تاريخ 2025/1/15 و بناءً على محضر الضبط رقم 416 تاريخ 2025/7/11 لبيعه لحوم مجمدة ومذوبة تُباع على انها طازجة وذلك يعد من أشكال الغش التجاري.