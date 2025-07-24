وفاة وزير الخارجية اللبنانيّ السابق عبدالله بو حبيب

توفي وزير الخارجية اللبنانيّ السابق عبدالله بو حبيب مساءً، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية.