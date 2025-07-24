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أبي المنى: نطلق حملة إنسانية للسويداء
أخبار لبنان
2025-07-24 | 05:17
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أبي المنى: نطلق حملة إنسانية للسويداء
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أبي المنى: نطلق حملة إنسانية للسويداء
دعا الشيخ سامي أبي المنى الدروز إلى التبرع للصندوق في بيروت ضمن إطلاق حملة إنسانية للسويداء لإعادة المخطوفين وإعانة النساء والعائلات التي حُرقت بيوتها أو فقدت رجالها.
وشكر المنظمات التي تساعد وستساعد، موضحًا أنّ التبرع يكون نقدًا من خلال مكاتب المجلس المذهبيّ ومشيخة العقل في بيروت أو عبر مصرف بيروت والبلاد العربية أو عبر الوسائل الأخرى.
وطالب بمحاسبة عادلة للمحرّضين والمسهلين لما ارتُكب.
وقال: "نتيجة لما حصل في السويداء ندين الاعتداءات ومحاولة تمزيق الوحدة في سوريا ونطالب بالاتفاق مع مكونات البلاد للوصول إلى عقد يطمئن المكونات كلها".
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