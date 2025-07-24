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الرئيس عون اطّلع على نشاط منظمة الصحة العالمية في لبنان والشرق الأوسط

أخبار لبنان
2025-07-24 | 05:43
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الرئيس عون اطّلع على نشاط منظمة الصحة العالمية في لبنان والشرق الأوسط
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الرئيس عون اطّلع على نشاط منظمة الصحة العالمية في لبنان والشرق الأوسط

اطّلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حنان بلخي، بحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين، على نشاط المنظمة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.

وشدّد على أهمية التنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية.

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