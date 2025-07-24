عون التقى وفد مجلس الأعمال اللبناني الكويتي: لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس مجلس الأعمال اللبناني الكويتي أسعد صقال على رأس وفد، حيث جرى عرض لنشاطات المجلس الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان والكويت، لا سيما في مجالي زيادة التبادل التجاري وتشجيع السياحة والاستثمارات.



ونوّه الرئيس عون بالدعم الذي تقدمه الكويت، أميراً وحكومةً وشعباً، للبنان في مختلف المجالات، مثمّناً مواقف أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وعاطفته الكبيرة تجاه لبنان واللبنانيين.