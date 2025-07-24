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بري استقبل مفتي الجمهورية مع وفد وهنأ السيسي بذكرى ثورة 23 تموز
أخبار لبنان
2025-07-24 | 08:18
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بري استقبل مفتي الجمهورية مع وفد وهنأ السيسي بذكرى ثورة 23 تموز
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وفد موسع من دار الفتوى ومفتي المناطق ضم: مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام، رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد عساف،أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي، مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، مفتي صورالشيخ مدرار حبال، أمين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي، ومدير العلاقات العامة والإعلام في دار الفتوى خلدون قواص.
وتناول اللقاء الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا وطنية.
المفتي دريان
وبعد اللقاء، تحدث المفتي دريان :" سعدنا اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي نعتبره ضمانة وطنية صادقة والذي يعمل بجد من أجل إخراج لبنان من أزماته ومن أجل تجنيب لبنان الحرب الإسرائيلية عليه، وهو يتابع هذا الملف بعناية كبيرة وحذر شديد على لبنان واللبنانيين" .
وأضاف :"اللقاء كان جولة أفق وطبعا إستفدنا جدا من ما تم تداوله في هذه الجلسة ويمكن أن نقول بأن دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري في هذه الجلسة كان متفائلا جدا، بأن الأوضاع سوف تتجه إلى الأفضل والأحسن مع أن الأجواء لدى الناس هم في حالة من التخوف ولكن طالما أن هناك وحدة موقف لبناني بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، في وحدة الموقف وفي تقديم الجواب الواضح للمبعوث الأميركي، فنحن مطمئنون أن الأمر اللبناني ممسوك من قبل الرؤساء الثلاثة".
وتابع :الأمر المهم أيضا، ركزنا في هذه الجلسة مع دولة الرئيس على وحدة اللبنانيين، هناك طبعا وحدة موقف رسمي لبناني ونحن أيضا نعمل مع كل المخلصين في هذا البلد من مسؤولين وغير مسؤولين على أن تكون وحدة العيش الواحد بين اللبنانيين والوحدة الوطنية هي أقوى سلاح للرد على ما يمكن أن تخطط له إسرائيل من تفتيت لبنان وإستمرار الإعتداءات الصهيونية عليه".
وقال المفتي دريان :" نحن في حالة تفاؤل كبير وإن شاء الله الأمور ممسوكة في لبنان وأن الأزمات التي قد تحصل من وقت إلى آخر لا يمكن أن تحل إلا بوحدة اللبنانيين، نحن في دار الفتوى موقفنا واضح وصريح نحن لا نتكلم أبدا بلغة مذهبية أو طائفية، نحن نتكلم بلغة جامعة لكل اللبنانيين.
نتمنى على كل السياسيين أن يتحلوا بهذه الروح الجامعة حتى يكونوا بالفعل في خدمة لبنان وفي خدمة اللبنانيين" .
وختم المفتي :"أسأل الله سبحانه وتعالى وبعد لقائي مع فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب ومنذ يومين مع دولة رئيس مجلس الوزراء، أن يجنب لبنان كل المخاطر والأزمات وأن ينعم اللبنانيون إن شاء الله بالأمن والإستقرار والسلام والسلامة بإذن الله تعالى" .
السفير دبور
واستقبل الرئيس بري، سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان .
وبعد اللقاء تحدث السفير دبور : "اللقاء بدولة الرئيس الأخ الكبير الأستاذ نبيه بري ليس لأقول له وداعا، بل أقول له سنلتقي إن شاء الله على أرض فلسطين في القدس المحررة عاصمة دولتنا وبين أبناء شعبنا الفلسطيني. وأقول له أيضا شكرا على كل ما قدمه من رعاية وإحتضان للشعب الفلسطيني في لبنان".
وأضاف :" لقد عملنا معه خلال السنوات الماضية كثيرا وكان حريصا جدا على حجب الدماء الفلسطينية وهو الذي رعى وثيقة التفاهم التي تم من خلالها إطلاق هيئة العمل الفلسطيني المشترك ، والتي سرنا على هديها خلال السنوات الماضية وإستطعنا النجاح في هذا المسار من خلال التفاهم الفلسطيني الفلسطيني الكامل أيضا برعاية لبنانية والتي شكلها دولة الرئيس نبيه بري وإخوانه في الحركة" .
وتابع : "لقد بين الشعب الفلسطيني في لبنان خلال الأعوام الماضية حرصه على الأمن والاستقرار في هذا البلد وعلى أنه ثابت في موقفه حول دعمه والتزامه بالأمن والاستقرار وليس الإلتزام بالامن والإستقرار فقط في المخيمات ، إنما أيضا الجوار، فلبنان يحمينا جميعا نحن جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الموجود.
هنا نحن لاجئون صحيح وننتظر حقنا في العودة إلى فلسطين ونشكر إخواننا اللبنانيين على الرعاية والإحتضان خلال الفترة الماضية ، ونقول لكم إن شاء الله نلتقي على أرض فلسطين المحررة ونصلي سويا ومعا في القدس الشريف ، شاء من شاء وأبى من أبى".
حاكم مصرف لبنان
واستقبل بري حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وبحث معه في الأوضاع المالية.
تهنئة السيسي
على صعيد آخر، ولمناسبة الذكرى ال73 لثورة 23 يوليو ( تموز)، أبرق الرئيس بري الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مهنئا. وجاء في البرقية:
"لمناسبه الذكرى الثالثة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو (تموز) التي جسدت تضحيات مصر شعباً وجيشاً وأرست دعائم جمهورية مصر العربية في إستقلالها وسيادتها وحرية أبنائها وأسست للدور الحقيقي والطليعي لمصر في كل ما يصنع حياتها وحياة أمتنا العربية وشعوبها ، فكانت تلك المحطة التاريخية المجيدة مصدر إلهام لكل الشعوب العربية التواقة للحرية والتقدم والإستقلال .
واضاف : إنني بهذه المناسبة أتقدم بإسمي الشخصي ، وباسم المجلس النيابي اللبناني من سيادتكم ومن خلالكم للشعب المصري الشقيق بأصدق التهاني وأطيب الامنيات ، سائلين المولى سبحانه وتعالى ، أن يَمُن عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى جمهورية مصر العربية شعباً وجيشاً بدوام الإستقرار والمنعة والتقدم والإزدهار".
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