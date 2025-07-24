جبّور للـLBCI: خروج وزراء القوات من الحكومة "خدمة العمر"... ولن يخرجوا لأنهم "مش قدها"

اعتبر النائب جيمي جبّور أن خروج وزراء حزب القوات اللبنانية من الحكومة "سيكون بمثابة خدمة العمر"، لكنه أضاف: "هم لن يخرجوا "لأنو منّن قدّها".وفي السياق السياسي نفسه، وفي حديث إلى الـLBCI، كشف جبّور أن "البطريرك الراعي تمّ إقناعه بموضوع تصويت المغتربين لـ128 نائباً، وهو حرّ في رأيه"، مشيراً إلى أن الحكومة غير مستعدة لطرح أي تعديل يتعلق بقانون الانتخابات النيابية، مؤكداً أن "مجلس النواب سيد نفسه، وعلى اللجان الفرعية أن تُكمل دراسة ما طُرح سابقاً".كما جدد جبّور انتقاده لأداء الحكومة، وقال: "إذا لم تقم بدورها فسنحاسبها، وسنحاسب وزراءها الذين أمضوا وقتهم بانتقاد وزرائنا، وكانوا يقولون: 'أعطونا هذه الوزارات وسترون ماذا سنفعل، وفي غضون ستة أشهر ستصبح الكهرباء 24/7'، لكنهم خفّضوا التغذية من 10 ساعات إلى ساعتين. لقد رفعوا التحدي نزولاً لا صعوداً".وفي ما خص كلمة النائب بطرس حرب خلال الجلسة، قال جبّور: "بطرس حرب أدان نفسه بنفسه وبرّأ نقولا الصحناوي".