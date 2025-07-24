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كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية عضو رسمي في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN): شراكة استراتيجية تعزز حضور لبنان البيئي عالميًا
أخبار لبنان
2025-07-24 | 09:34
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كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية عضو رسمي في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN): شراكة استراتيجية تعزز حضور لبنان البيئي عالميًا
في خطوة نوعية تعزّز موقع لبنان الأكاديمي والبيئي على الساحة الدولية، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في لبنان، فادي غانم، انضمام كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية رسميًا إلى عضوية الاتحاد، وذلك في خلال زيارة قام بها إلى رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في مكتبه، بحضور عميدة كلية الزراعة البروفسورة نادين ناصيف، عميدة كلية الإعلام البروفسورة جوسلين نادر، مدير كلية الفنون الجميلة الدكتور برنار غصوب، رئيس قسم العلوم الأساسية في كلية الزراعة الدكتور علي مشيك، ومستشار رئيس الجامعة الدكتور علي رمال.
استعرض غانم خلال اللقاء مسيرة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ودور اللجنة الوطنية في لبنان، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الأكاديمية ضمن إطار السياسات البيئية العالمية، ولاسيما في ظل التحديات المناخية والبيئية الضاغطة.
كما أثنى على الدور الريادي للجامعة اللبنانية ورئيسها البروفسور بدران، منوّهًا بالانفتاح البنّاء للجامعة على التعاون الدولي ومبادرات التنمية المستدامة.
وخصّ غانم كلية الزراعة، وكلية الإعلام، وكلية الفنون بتحية تقدير على ديناميكيتها والتزامها الأكاديمي والبيئي، مؤكدًا أن هذه الكليات تشكل منصات أساسية لنشر المعرفة البيئية وتعزيز السلوكيات المستدامة لدى الأجيال الشابة.
من جهته، رحّب بدران بالزيارة، مثنيًا على الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ومعبّرًا عن اعتزازه بانضمام كلية الزراعة إلى عضوية الاتحاد.
وأكد أن الجامعة اللبنانية، رغم التحديات، تواصل أداء دورها الوطني والإنمائي والعلمي، مشددًا على دعم الجامعة لكل مبادرة تعزز الحضور اللبناني في المؤسسات البيئية الدولية.
وأعربت ناصيف، عن بالغ تقديرها لهذا الإنجاز، وعن شكرها العميق لغانم على جهوده المتواصلة ودعمه الثابت، معتبرة أن انضمام الكلية إلى عضوية الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يُشكّل تتويجًا لمسارٍ طويل من العمل الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع. كما رأت أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ختام اللقاء، تلا غانم بيانًا رسميًا أعلن فيه انضمام كلية الزراعة إلى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وجاء فيه:
"في إنجاز أكاديمي وبيئي نوعي، أُعلن رسميًا عن انضمام كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية إلى عضوية الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، أكبر شبكة بيئية علمية على مستوى العالم، ما يشكّل محطة مفصلية تعزّز موقع لبنان العلمي في المحافل الدولية المعنية بحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة.
ويجسّد هذا الانضمام اعترافًا دوليًا بالدور المحوري الذي تضطلع به الكلية في مجالات التعليم الزراعي، والبحث العلمي التطبيقي، وخدمة المجتمع، إضافة إلى مساهماتها في دعم التنمية الريفية، وإدارة النظم البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التحديات المناخية والبيئية الضاغطة على لبنان والمنطقة.
إن عضوية كلية الزراعة في IUCN ليست مجرّد مكسب مؤسسي، بل هي أيضًا ترجمة فعلية لدور الجامعة اللبنانية كحاضنة للعلم والتنمية والاستدامة، ومؤشر على ما يمكن أن يحققه التعليم العالي الرسمي عندما يتكامل مع السياسات البيئية الوطنية والدولية.
وبهذه المناسبة، أتقدّم بأحرّ التهاني من الجامعة اللبنانية، ومن عميدة الكلية البروفسورة نادين ناصيف، ومن جميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، على هذا الإنجاز المشرف الذي يعكس رؤيتهم وجهودهم في خدمة البيئة والمجتمع، ويؤكد مرة أخرى أن لبنان، رغم الأزمات، قادر على أن يحجز له مكانًا فاعلًا في خارطة العمل البيئي العالمي".
وفي ختام اللقاء، قدّم غانم درعًا تذكاريًا لرئيس الجامعة اللبنانية عربون محبة وتقدير، تأكيدًا على عمق التعاون بين الجامعة والاتحاد، وعلى استمرار الجهود المشتركة في خدمة البيئة والتعليم والتنمية المستدامة.
أخبار لبنان
الزراعة
الجامعة
اللبنانية
الاتحاد
الدولي
الطبيعة
(IUCN):
شراكة
استراتيجية
لبنان
البيئي
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