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الرئيس عون اتصل بالرئيس القبرصي واطلع منه على حجم الاضرار التي نتجت عن الحرائق التي اندلعت في ليماسول

أخبار لبنان
2025-07-24 | 10:04
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الرئيس عون اتصل بالرئيس القبرصي واطلع منه على حجم الاضرار التي نتجت عن الحرائق التي اندلعت في ليماسول
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الرئيس عون اتصل بالرئيس القبرصي واطلع منه على حجم الاضرار التي نتجت عن الحرائق التي اندلعت في ليماسول

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بالرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس واطلع منه على حجم الاضرار التي نتجت عن الحرائق التي اندلعت في منطقة ليماسول في قبرص والتي ادت الى احتراق مئات المنازل والاشجار.

وابلغ الرئيس عون نظيره القبرصي بوضع امكانات لبنان بتصرف قبرص للمساعدة في اطفاء الحرائق، مؤكداً تعاطفه مع الشعب القبرصي الصديق.

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