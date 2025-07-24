الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الإدارة والعدل عرضت ملاحظات القضاء الأعلى والوزارة حول اقتراح قانون وكلفت عقيص إعداد دراسة
أخبار لبنان
2025-07-24 | 11:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الإدارة والعدل عرضت ملاحظات القضاء الأعلى والوزارة حول اقتراح قانون وكلفت عقيص إعداد دراسة
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، مقررها النائب جورج عطالله، في حضور وزير العدل عادل نصار، والنواب: بلال عبد الله، عماد الحوت، علي حسن خليل، حسن عز الدين، غازي زعيتر، جورج عقيص، أسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، فراس حمدان، آلان عون، أمين شري، جميل السيد، قاسم هاشم، أديب عبد المسيح، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وحليمة قعقور.
ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر، وكان سبق لها في الجلسة السابقة أن بدأت بمناقشة المواد. وفي هذه الجلسة، وردت إلى اللجنة ملاحظات من قبل مجلس القضاء الأعلى تناولت اقتراح القانون الذي درسته اللجنة وملاحظات وزارة العدل التي وردت بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025.
واستوضحت اللجنة من وزير العدل ملاحظات مجلس القضاء الأعلى، ولفت من جهته إلى أن "هذه الملاحظات وردت من المجلس المذكور بعد اكتماله، حيث ان ملاحظات الوزارة وردت قبل اكتمال تشكيل المجلس بكامل أعضائه.
وبعد المناقشة والتداول، كلفت اللجنة أحد اعضائها النائب جورج عقيص إعداد دراسة تتناول المواد التي طالتها الملاحظات سواء تلك التي وردت من وزارة العدل أم التي وردت من قبل مجلس القضاء الاعلى، على ان يرفعها إلى اللجنة قبل الجلسة المقبلة لمتابعة درس الاقتراح على ضوء مجمل الملاحظات.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
أخبار لبنان
والعدل
ملاحظات
القضاء
الأعلى
والوزارة
اقتراح
قانون
وكلفت
إعداد
دراسة
التالي
وفاة وزير الخارجية اللبنانيّ السابق عبدالله بو حبيب
وزارة الشؤون الإجتماعية وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية لتعزيز التعاون في الحماية والتنمية الإجتماعية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-17
الإدارة والعدل ناقشت إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي وتستكمله في جلسة مقبلة
أخبار لبنان
2025-06-17
الإدارة والعدل ناقشت إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي وتستكمله في جلسة مقبلة
0
أخبار لبنان
2025-05-15
التربية: إعداد دراسة شاملة حول تعويضات المتعاقدين ورفعها إلى مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2025-05-15
التربية: إعداد دراسة شاملة حول تعويضات المتعاقدين ورفعها إلى مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
2025-07-21
اللجنة النيابية الفرعية بدأت دراسة اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتحول الرقمي
أخبار لبنان
2025-07-21
اللجنة النيابية الفرعية بدأت دراسة اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتحول الرقمي
0
أمن وقضاء
2025-05-05
مجلس القضاء الأعلى بحث في مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي وثمن ما قام به وزير العدل ومجلس الوزراء
أمن وقضاء
2025-05-05
مجلس القضاء الأعلى بحث في مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي وثمن ما قام به وزير العدل ومجلس الوزراء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زراعة لبنان تعاني
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زراعة لبنان تعاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-06-27
منظمة الصحة العالمية: كل الفرضيات بشأن منشأ كوفيد-19 "ما زالت مطروحة"
أخبار دولية
2025-06-27
منظمة الصحة العالمية: كل الفرضيات بشأن منشأ كوفيد-19 "ما زالت مطروحة"
0
أخبار دولية
12:04
عراقجي: إيران ستدافع عن حقها في تخصيب اليورانيوم خلال محادثات الترويكا
أخبار دولية
12:04
عراقجي: إيران ستدافع عن حقها في تخصيب اليورانيوم خلال محادثات الترويكا
0
صحة وتغذية
2025-07-15
اختراق علمي... اختبار جديد يساعد على تشخيص مرض باركنسون قبل 7 سنوات من ظهور الأعراض!
صحة وتغذية
2025-07-15
اختراق علمي... اختبار جديد يساعد على تشخيص مرض باركنسون قبل 7 سنوات من ظهور الأعراض!
0
رياضة
2025-06-09
رونالدو يبكي فرحا بعد قيادة البرتغال للقبها الثاني في دوري الأمم الأوروبية
رياضة
2025-06-09
رونالدو يبكي فرحا بعد قيادة البرتغال للقبها الثاني في دوري الأمم الأوروبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لعبة Labubu: من ألف عامٍ من الأساطير إلى ترند الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لعبة Labubu: من ألف عامٍ من الأساطير إلى ترند الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الذكاء الإصطناعي في الجامعات... بين الممنوع والمسموح
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الذكاء الإصطناعي في الجامعات... بين الممنوع والمسموح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زراعة لبنان تعاني
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زراعة لبنان تعاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ
0
أخبار دولية
13:11
إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية
أخبار دولية
13:11
إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية
0
أخبار دولية
13:09
منتدى دمشق يشهد ولادة اتفاقيات بأكثر من 6 مليار دولار في توقيت سعودي دقيق
أخبار دولية
13:09
منتدى دمشق يشهد ولادة اتفاقيات بأكثر من 6 مليار دولار في توقيت سعودي دقيق
0
أخبار دولية
13:08
جولة مفاوضات سورية – إسرائيلية مرتقبة في باريس برعاية أميركية..
أخبار دولية
13:08
جولة مفاوضات سورية – إسرائيلية مرتقبة في باريس برعاية أميركية..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:17
تطورات صادمة في قضية وفاة ماثيو بيري... الطبيب الرئيسي يقرّ رسميا بالذنب!
فنّ
04:17
تطورات صادمة في قضية وفاة ماثيو بيري... الطبيب الرئيسي يقرّ رسميا بالذنب!
2
أخبار لبنان
06:03
جريمة في المعاملتين في غزير
أخبار لبنان
06:03
جريمة في المعاملتين في غزير
3
أمن وقضاء
12:18
خططت للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش... توقيف ٣ مواطنين لتأليفهم خلية مؤيدة لداعش
أمن وقضاء
12:18
خططت للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش... توقيف ٣ مواطنين لتأليفهم خلية مؤيدة لداعش
4
خبر عاجل
12:54
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في الجنوب
خبر عاجل
12:54
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في الجنوب
5
أخبار دولية
00:24
العفو الدولية: إيران أطلقت ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل خلال الحرب
أخبار دولية
00:24
العفو الدولية: إيران أطلقت ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل خلال الحرب
6
أخبار لبنان
11:34
سلام: أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام ماكرون بالتجديد لليونيفيل وبمساعدة لبنان
أخبار لبنان
11:34
سلام: أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام ماكرون بالتجديد لليونيفيل وبمساعدة لبنان
7
حال الطقس
02:47
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية
حال الطقس
02:47
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية
8
أمن وقضاء
13:00
رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة
أمن وقضاء
13:00
رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More