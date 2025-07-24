افرام يدين التسيّب المخيف بعد جريمة غزير

أعلن رئيس "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام أنه تبلغ بقلقٍ عميق وألمٍ بالغ، نبأ الجريمة البشعة التي أودت بحياة المغدور جورج عبدالله التحومي وزوجته في غزير، و"التي هزّت الضمير اللبناني وأثارت موجة غضبٍ واستنكارٍ عارم".



وقال افرام في بيان: "ما حصل ليس حادثًا معزولًا، بل حلقة دامية في مسلسل العنف المتنقّل، الذي يعكس بوضوح حجم التفكك المجتمعي والانهيار الكامل لمشروع الدولة، ولاسيّما في ما يتعلّق بأمن المواطن وسلامته، وسط تفشٍ مروّع للفلتان الأمني حتّى في قلب المناطق السكنيّة والسياحيّة".



ودان بأشد العبارات هذا التسيّب المخيف، والاستباحة المتمادية لحقّ الإنسان بالحياة الكريمة والآمنة.



ودعا افرام الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة إلى التحرّك السريع والحاسم، لكشف الجناة وتوقيفهم، وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم، صونًا لما تبقّى من هيبة الدولة وثقة الناس بها.



وقال: "الرحمة لروحَي الضحيتين، وخالص العزاء لعائلة تحومي الكريمة، ولأهالي غزير والمعاملتين وكسروان-الفتوح، وكل لبنان المفجوع بهذا المصاب الأليم".