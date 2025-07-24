الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"وطن الإنسان": دعوة إلى حسمٍ سِياديّ وإنقاذٍ بيئيّ

أخبار لبنان
2025-07-24 | 11:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;وطن الإنسان&quot;: دعوة إلى حسمٍ سِياديّ وإنقاذٍ بيئيّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"وطن الإنسان": دعوة إلى حسمٍ سِياديّ وإنقاذٍ بيئيّ

رأى "مشروع وطن الإنسان"، أنّ مشكلة السلاح لم تعد مجرّد مطلب داخليّ رسميّ وشعبيّ، بل أضحت تمسّ جوهر الكيان، وتلامس بنية النظام برمّته.

وحذّر المجلس بعد اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام، من مغبّة المماطلة في معالجة هذا الملف المصيريّ، داعيا إلى العودة إلى اتفاق الطائف نصًّا وروحًا، وتطبيقه الكامل، ليأتي حصر السلاح بكنف الدولة ليكرّس الأمن القومي كأولوية لا تحتمل التسويف، وهذا أبعد وأشمل من الاستراتيجيّة الدفاعيّة.

وقال: "في غياب الحسم، قد يجد لبنان نفسه منجرفًا في دوّامة إعصار التغيير الجغرافيّ التي بدأت تعصف بمشرقنا، ما سيحمّل اللبنانيين أثمانًا باهظة، تتجاوز بكثير حساباتهم الفئويّة والمصلحيّة الضيّقة، المُعلنة أو المُضمرة، وتهدّد وجودهم الوطنيّ برمّته".

كما رأى أنّ التحوّلات المُشار إليها آنفًا لا تندرج في إطار القراءة التحليليّة فحسب، بل تُجسّد مسارًا ميدانيًا يُراد فرضه واقعًا، سواء في الداخل السوريّ أو في فلسطين التاريخيّة على سبيل المثال لا الحصر، ولا سيّما مع إقرار الكنيست الإسرائيليّ مشروع قانون لفرض السيادة على الضفّة الغربيّة وغور الأردن.

ودعا المشروع اللبنانيين، بكل تنوّعاتهم السياسيّة والحضاريّة، إلى ما يتجاوز حدود التنبّه واليقظة، نحو مبادرةٍ جامعةٍ فيما بينهم، تصون الكيان أوّلًا وفوق كلّ اعتبار، وتُطلق مسار بناء الدولة الحقيقيّة، على أن يُطرح لاحقًا، ملفّ إصلاح وتطوير النظام بما يخدم مصلحة لبنان ووحدته ودوره، وصالح مختلف الجماعات اللبنانيّة.

هذا وحذّر من أن تهديد أمن المواطن على الصعد كافة قد تخطّى الخطوط الحمر.

ووقّف المجتمعون بشكل خاص عند الفشل في حلّ ملف النفايات، الذي ينعكس، أكثر من أي وقت مضى، كارثة بيئيّة وصحيّة على الناس، حيث تتفشّى الفيروسات والأمراض المعدية في ظل الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الطبيّة على المواطنين كما على الدولة.

ولفت "مشروع وطن الإنسان" الى أنه يجد نفسه أمام واجب دقّ ناقوس الخطر، والدعوة إلى إعلان حالة طوارئ صحيّة وبيئيّة، بهدف درء الخطر الداهم، والحؤول دون استفحال الكارثة، عبر خطّة احتواء وإنقاذ يُعمل بها على الفور.

الى ذلك، توقّف المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" عند زيارة الموفد الأميركي توم برّاك، التي اختصر خلاصتها من بكركي بعبارةٍ لافتة: "الوضع معقّد"، معبّرًا بذلك عن ثقل ملف السلاح، وتعقيد مفاصله، وضرورة التحلّي بالصبر والأمل.

أخبار لبنان

الإنسان":

سِياديّ

وإنقاذٍ

بيئيّ

LBCI التالي
وفاة وزير الخارجية اللبنانيّ السابق عبدالله بو حبيب
وزارة الشؤون الإجتماعية وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية لتعزيز التعاون في الحماية والتنمية الإجتماعية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-29

"وطن الإنسان": الوقت حان لاقتناص فرصة الإنقاذ واللامركزيّة ستفرض حالها

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-27

"مشروع وطن الإنسان": لقرارات جريئة تحمي الكيان وتصون الانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-19

"مشروع وطن الإنسان": لاستنهاض الخيارات السياديّة والإصلاحيّة

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-12

"مشروع وطن الإنسان": فرصة أخيرة للبنان بقرارات جريئة وسريعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

زراعة لبنان تعاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-27

منظمة الصحة العالمية: كل الفرضيات بشأن منشأ كوفيد-19 "ما زالت مطروحة"

LBCI
أخبار دولية
12:04

عراقجي: إيران ستدافع عن حقها في تخصيب اليورانيوم خلال محادثات الترويكا

LBCI
صحة وتغذية
2025-07-15

اختراق علمي... اختبار جديد يساعد على تشخيص مرض باركنسون قبل 7 سنوات من ظهور الأعراض!

LBCI
رياضة
2025-06-09

رونالدو يبكي فرحا بعد قيادة البرتغال للقبها الثاني في دوري الأمم الأوروبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لعبة Labubu: من ألف عامٍ من الأساطير إلى ترند الجيل الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الذكاء الإصطناعي في الجامعات... بين الممنوع والمسموح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

زراعة لبنان تعاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ

LBCI
أخبار دولية
13:11

إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية

LBCI
أخبار دولية
13:09

منتدى دمشق يشهد ولادة اتفاقيات بأكثر من 6 مليار دولار في توقيت سعودي دقيق

LBCI
أخبار دولية
13:08

جولة مفاوضات سورية – إسرائيلية مرتقبة في باريس برعاية أميركية..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:17

تطورات صادمة في قضية وفاة ماثيو بيري... الطبيب الرئيسي يقرّ رسميا بالذنب!

LBCI
أخبار لبنان
06:03

جريمة في المعاملتين في غزير

LBCI
أمن وقضاء
12:18

خططت للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش... توقيف ٣ مواطنين لتأليفهم خلية مؤيدة لداعش

LBCI
خبر عاجل
12:54

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
00:24

العفو الدولية: إيران أطلقت ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل خلال الحرب

LBCI
أخبار لبنان
11:34

سلام: أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام ماكرون بالتجديد لليونيفيل وبمساعدة لبنان

LBCI
حال الطقس
02:47

درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

LBCI
أمن وقضاء
13:00

رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More