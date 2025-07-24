سلام: أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام ماكرون بالتجديد لليونيفيل وبمساعدة لبنان

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة X : "أشكر فرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره. أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام الرئيس ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لقوة اليونيفيل، وتعزيز علاقاتنا الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة."