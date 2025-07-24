مصلحة الابحاث الزراعية: لا موجات حر استثنائية ولا زلازل ولا براكين ولا تسونامي

أعلن المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال انطوان افرام، في بيان، ان "لا موجات حر استثنائية كما يروج البعض، إنما موجات حر اعتيادية شهد لبنان الكثير مثلها. ولا رابط بين الطقس الحار وحدوث زلازل. ولا تأثير للزلازل في جزيرة كريت على لبنان ولا حدوث لتسونامي ولا صحة للأخبار، أن بركانا كبيرا تحت بحر المتوسط سينفجر وسوف يختفي البحر المتوسط كما ستختفي المدن الساحلية من جراء تسونامي، فكلها أخبار غير صحيحة علمياً".