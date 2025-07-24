الجميل: 90% من النواب مع حصر السلاح بيد الجيش… وهذا الإقرار يجب أن يُترجم بالتزام فعلي من الدولة

اكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل انه في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب "أخدنا اعترافًا من المجلس وإقرارًا بأن أكثر من 90% من المجلس مع حصر السلاح بيد الجيش لافتا الى ان هذا الإقرار يجب أن يوضع بشكل أو بآخر كحافز لتقوم الدولة بعملها وتلتزم بما وعدت به اللبنانيين أكان بخطاب القسم أو بالبيان الوزاري وهذا الالتزام هو نقطة الانطلاق".





واضاف "موضوع السلاح اكان لحزب الله او لغيره هو مطلب لبناني وهو شرط لبناء دولة".