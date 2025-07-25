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ماكرون إستقبل سلام: فرنسا ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو في مشروع المساعدة الطارئة للبنان التابع للبنك الدولي
أخبار لبنان
2025-07-25 | 00:27
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ماكرون إستقبل سلام: فرنسا ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو في مشروع المساعدة الطارئة للبنان التابع للبنك الدولي
قام رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، حيث التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس، في قصر الإليزيه، في أول زيارة رسمية له إلى باريس منذ تسلّمه مهامه.
وخلال اللقاء، عرض الرئيس سلام التحديات التي يواجهها لبنان، مؤكدا "التزام الحكومة مواصلة العمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، واستعادة الثقة المحلية والدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
من جهته، أشاد الرئيس الفرنسي بإصرار الحكومة اللبنانية على المضي قدما في مسار الإصلاح، مجددا دعم فرنسا الثابت لسيادة لبنان واستقراره وازدهاره، ولجهود السلطات اللبنانية في إنعاش الاقتصاد وإصلاح المؤسسات.
وأشار الرئيس ماكرون الى أن بلاده "تستعد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان في باريس، بالتوازي مع الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد إقرار القوانين الإصلاحية الأساسية، ولا سيما في القطاعين المصرفي والقضائي".
وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس الفرنسي رئيس الحكومة أن بلاده "ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو في مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) التابع للبنك الدولي، دعمًا لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان".
وشدد الطرفان على أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار. وأكد الرئيس سلام والرئيس ماكرون معًا على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف كل الانتهاكات، وعلى دعم قدرات الجيش اللبناني بما يعزّز دوره الحصري في امتلاك السلاح وبسط سلطة الدولة.
وفي المجال القضائي، أعرب الجانب الفرنسي عن استعداده لتقديم الدعم الفني والمالي لإصلاح القضاء، من خلال إيفاد خبير إلى وزارة العدل اللبنانية، وإطلاق تعاون بين المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية ومعهد الدروس القضائية في لبنان.
كذلك، أعادت فرنسا التأكيد على استعدادها "لمواكبة التعاون اللبناني-السوري لضبط الحدود المشتركة، وتقديم الدعم التقني اللازم لترسيمها، مستفيدة من الأرشيف التاريخي المتوفّر لديها".
وأعرب الرئيس سلام عن امتنانه للدعم الفرنسي المتجدّد للبنان في مختلف المجالات، ولا سيما الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة، مثمناً التزام فرنسا الدائم تجاه استقرار لبنان وسيادته.
أخبار لبنان
نواف سلام
إيمانويل ماكرون
لبنان
فرنسا
اليونيفيل
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