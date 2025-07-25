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اللبناني جورج عبدالله يخرج من السجن في فرنسا
أخبار لبنان
2025-07-25 | 01:45
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اللبناني جورج عبدالله يخرج من السجن في فرنسا
خرج اللبناني جورج ابراهيم عبدالله من السجن في فرنسا على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس.
وأمضى عبدالله وهو من أقدم السجناء في فرنسا أكثر من 40 عاما في السجن لإدانته بتهمة التواطؤ على اغتيال دبلوماسيين إسرائيلي وأميركي في ثمانينات القرن الماضي.
وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس موكبا يضم مركبات عدة يغادر السجن الجمعة قرابة الساعة 03,40 بالتوقيت المحلي (الساعة 01,40 ت.غ).
وبموجب قرار المحكمة بالإفراج عنه، سيرحل جورج عبدالله إلى لبنان الجمعة من مطار رواسي الباريسي.
أخبار لبنان
جورج عبدالله
لبنان
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