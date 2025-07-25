بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي

أعلن مكتب الإعلام في البطريركية المارونية أن وضع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مستقر والحال التي استدعت نقله إلى المستشفى، ما هي إلا تلبّك بسيط في الإمعاء.



وقال مكتب الإعلام في بيان: "لقد تم التداول عبر بعض صفحات الإعلام والتواصل عن حال صحية دقيقة ألمّت بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي ما استدعى نقله إلى المستشفى. إننا إذ نشكر غيرة الجميع واندفاعهم ومحبتهم، نفيد بأن وضع البطريرك مستقر والحال التي استدعت نقله إلى المستشفى، ما هي إلا تلبّك بسيط في الإمعاء بسبب تقلبات الطقس بين الساحل والجبل، والفحوص والعلاج ما هما إلا ضروريان لمتابعة الحال المذكورة، من دون زيادة أو نقصان".