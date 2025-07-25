بخاش رئيسا لتجمع نقباء المهن الصحية

عقدت الهيئة التأسيسية لتجمع نقباء المهن الصحية في لبنان اجتماعها الأول وعلى جدول أعمالها بند وحيد "تعيين هيئة المكتب" وتوزيع المسؤوليات.



وشرح نقيب أطباء لبنان السابق البروفسور يوسف بخاش المراحل التي مر بها العلم والخبر وشكله القانوني بعد موافقة وزارتي الصحة العامة والعمل وتوقيع وزير الداخلية ما يعني بدء العمل رسميًا في ظل حاجة ماسة لتوحيد صوت نقابات المهن الصحية في مواجهة التحديات المفروضة عليهم في ظل اوضاع إقتصادية ومعيشية غير مستقرة. وأعلن أن باكورة أعماله ستتمحور حول إعداد ملف منتحلي الصفة في القطاع الصحي ورفعة للوزارات المعنية ومعالجة الأوضاع بحسب القانون.



وبعدها، تم التوافق على الرئيس وأعضاء المكتب وتعيين المسؤولين وهم:



- البروفسور يوسف بخاش رئيسا



- نقيب أطباء الاسنان البروفسور رونالد يونس نائبا للرئيس



- نقيبة أصحاب المختبرات الطبية الدكتورة ميرنا جرمانوس امينة السر



- نقيب أصحاب مختبرات الاسنان السابق وليد جابر أمينا للصندوق



- نقيبة المعالجين الفيزيائيين الدكتورة سيدي ساسين أمينة للعلاقات العامة



- نقيبة المهن البصرية جهاد ابي حيدر أمينة الشؤون الاجتماعية



- نقيبة القابلات القانونيات الدكتورة ريما شعيتو أمينة الشؤون العلمية والاكاديمية



- نقيبة الممرضين والممرضات السابقة الدكتورة ريما ساسين امينة الشؤون الإعلامية.