بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"

أكدت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، أنه سيتمّ تحويل المساعدات المالية الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" عن شهر تموز إبتداءً من الاثنين 28 تموز ولغاية الجمعة ١ آب ٢٠٢٥.



وأشارت الى أن عدد المستفيدين يبلغ 161,013 أسرة لبنانية، ما يعادل 763,258 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحولة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,597,455$.