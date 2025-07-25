إقفال معملين لتكرير وتعبئة المياه في صيدا

أقدمت مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، بناء لاشارة من النائب العام الاستئنافي القاضي رهيف رمضان، على إقفال معملين لتكرير وتعبئة المياه في صيدا، بعدما اثبتت نتائج الفحوص تلوث مياههما جرثوميا.

وعليه، نظمت محاضر ضبط بحق المخالفين.