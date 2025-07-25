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محمود قماطي: مستعدون للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية ولا ينفعنا في لبنان سوى ‏الوحدة الوطنية

أخبار لبنان
2025-07-25 | 06:05
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محمود قماطي: مستعدون للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية ولا ينفعنا في لبنان سوى ‏الوحدة الوطنية
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محمود قماطي: مستعدون للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية ولا ينفعنا في لبنان سوى ‏الوحدة الوطنية

رأى عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي أن "المشروع على المنطقة كبير ‏وخطير جداً، ولا ينفعنا في لبنان سوى الوحدة الوطنية، وكل من يريد أن يضرب هذه الوحدة أو يخرقها، فهو ‏يخدم إسرائيل والمخطط التآمري على المنطقة". 

وقال: "دعوتنا اليوم واضحة ومهمة ونوعية، بأنه علينا أن ‏نتّحد كلبنانيين لخدمة هذا الكيان اللبناني، وفي مقدمتنا جميعاً المقاومة التي تدافع عن سيادة لبنان، علماً أننا ‏لسنا ذراعاً لخدمة أي دولة في العالم، فنحن ذراع وعضد وسواعد وسلاح وقوة الوطن، وسندافع عن هذا ‏الوطن بكل مكوناته وشعبه، ولن نخضع لأحد، ولن نتنازل عن قوة وطننا وأهلنا وشعبنا مهما هددوا ‏وتوعّدوا ونددوا، لأنه إن تنازلنا عن قوتنا وسلاحنا، فهذا يعني زوال لبنان".‏

وشدد قماطي خلال احتفال تكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد مفقود الأثر علي عفيف نحلة، على أن "هناك أولوية واحدة ومهمة ونوعية وتاريخية ولا بد أن تطغى على كل شيء، حيث إن ‏لبنان في خطر وفي عمق العاصفة، وهو مهدد من كل الجهات، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، ومهدد بالزوال ‏بصيغته، وهذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حينما قال إن لبنان مخيّر بين الوصاية الإسرائيلية أو ‏الوصاية السورية، وهذا ما قاله المبعوث الأميركي توم براك أنه إذا لم يخضع لبنان، فيمكن أن يكون جزءاً من ‏بلاد الشام، أي أن لبنان ينتهي ويصبح جزءاً من سوريا، وكل هذا لا يسمعه اللبنانيون الذين يطغى على ‏عقولهم الحقد والضغينة والكراهية".
 
وقال: "بناء على كل ذلك، يجب أن نكون جميعنا كلبنانيين إلى جانب الجيش ‏اللبناني، للدفاع عن الوطن وكيانه وعزته وسيادته، وعن الصيغة اللبنانية الفريدة في هذه المنطقة". ‏

وأكد قماطي أنهم "مستعدون للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وكيف تكون المقاومة ركناً أساسياً من سياسة ‏الدفاع عن لبنان إلى جانب الجيش اللبناني"، قائلا: "لن ننخدع بشعار حصرية السلاح الذي لا يعني المقاومة التي ‏تدافع عن لبنان مع الجيش اللبناني، لأن حصرية السلاح، هي لحماية الأمن الداخلي اللبناني ‏من السلاح المتفلّت ومن المافيات والأفراح والأتراح، ومن السلاح الذي بيد الأحزاب التي لا تقاتل دفاعاً عن ‏لبنان، ولم تلعب يوماً دور مقاومة للدفاع عن لبنان ضد عدو خارجي".‏

أخبار لبنان

حزب الله

محمود قماطي

الاستراتيجية الدفاعية

السلاح

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