جنبلاط استقبل السفير الفرنسي وبحثا في آخر التطورات

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مساء أمس في كليمنصو، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، حيث جرى البحث في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.