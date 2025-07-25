بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية... الجيش يشارك في إخماد حرائق في قبرص

توجهت طوافتان تابعتان للقوات الجوية في الجيش منذ صباح اليوم من قاعدة بيروت الجوية للمشاركة في إخماد حرائق في قبرص، بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية، وذلك بالتنسيق بين قيادة الجيش والسلطات القبرصية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.