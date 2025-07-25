الإعلان عن مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في 8 آب... رجي: لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر الوزارة مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي، أعلنوا خلاله عن انعقاد مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في الثامن من آب المقبل في فندق فينيسيا -بيروت برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.



وأكد الوزير رجّي أن انعقاد المؤتمر هذا العام يتزامن مع عهد جديد وحكومة جديدة في لبنان يسعيان الى إعادة وضع لبنان على الخريطة العربية والدولية. وشدد على أن لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه، وعلى أن يكون شريكاً عربياً ودولياً يمكن الاعتماد عليه بما يفيد أبنائه المقيمين والمغتربين.



وأشار الوزير رجّي الى أن المنتشرين اللبنانيين يشكّلون رافداً أساسيا لقيامة لبنان الذي يحتاج لكل أبنائه، مقيمين ومنتشرين، ليعود وينهض من جديد. كما أكد أهمية المؤتمر للمساهمة في إعادة ربط ما أنقطع بين لبنان وجناحه المغترب، وليكون ساحة تلاقي وبناء شراكات مع الأشقاء العرب أيضا.